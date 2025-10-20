Soirée jeu d’ambiance Le Carabotier Rouans
Soirée jeu d’ambiance Le Carabotier Rouans lundi 20 octobre 2025.
Soirée jeu d’ambiance
Le Carabotier 18 place de la mairie Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 18:00:00
fin : 2025-10-20 22:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Que diriez-vous de participer à une soirée jeu d’ambiance ? En famille ou entre amis, venez profiter de cette soirée organisée par l’association Campus Fertile à Rouans
Dans le cadre des 10 jours du jeu évènement annuel qui rassemble petits et grands autour d’une table, lors d’une soirée conviviale…
Pratique
l’accès est gratuit et ouvert à tous
plus d’infos par mail auprès de l’association Campus Fertile
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans
.
Le Carabotier 18 place de la mairie Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 37 74 36 campus-fertile44@mailo.com
English :
How would you like to take part in an atmospheric game night? With family or friends, come and enjoy this evening organized by the Campus Fertile association in Rouans
German :
Wie wäre es, an einem stimmungsvollen Spieleabend teilzunehmen? Genießen Sie mit Familie oder Freunden diesen Abend, der vom Verein Campus Fertile in Rouans organisiert wird
Italiano :
Vi piacerebbe partecipare a una suggestiva serata di giochi? In famiglia o con gli amici, venite a godervi questa serata organizzata dall’associazione Campus Fertile di Rouans
Espanol :
¿Te gustaría participar en una noche de juegos de ambiente? En familia o entre amigos, venga a disfrutar de esta velada organizada por la asociación Campus Fertile de Rouans
L’événement Soirée jeu d’ambiance Rouans a été mis à jour le 2025-09-17 par I_OT Pornic