Soirée jeu d’ambiance Le Carabotier Rouans

Soirée jeu d’ambiance

Le Carabotier 18 place de la mairie Rouans Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20 18:00:00

fin : 2025-10-20 22:00:00

2025-10-20

Que diriez-vous de participer à une soirée jeu d’ambiance ? En famille ou entre amis, venez profiter de cette soirée organisée par l’association Campus Fertile à Rouans

Dans le cadre des 10 jours du jeu évènement annuel qui rassemble petits et grands autour d’une table, lors d’une soirée conviviale…

Pratique

l’accès est gratuit et ouvert à tous

plus d’infos par mail auprès de l’association Campus Fertile

Le Carabotier 18 place de la mairie Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 37 74 36 campus-fertile44@mailo.com

English :

How would you like to take part in an atmospheric game night? With family or friends, come and enjoy this evening organized by the Campus Fertile association in Rouans

German :

Wie wäre es, an einem stimmungsvollen Spieleabend teilzunehmen? Genießen Sie mit Familie oder Freunden diesen Abend, der vom Verein Campus Fertile in Rouans organisiert wird

Italiano :

Vi piacerebbe partecipare a una suggestiva serata di giochi? In famiglia o con gli amici, venite a godervi questa serata organizzata dall’associazione Campus Fertile di Rouans

Espanol :

¿Te gustaría participar en una noche de juegos de ambiente? En familia o entre amigos, venga a disfrutar de esta velada organizada por la asociación Campus Fertile de Rouans

