Soirée jeu de go L’Espal Le Mans
Soirée jeu de go L’Espal Le Mans vendredi 12 décembre 2025.
Soirée jeu de go
L’Espal 60 rue de l’Esterel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Soirée jeu de go
Le jeu de go, est un jeu de stratégie né en Chine il y a plusieurs milliers d’années. Si tu es intéressé.e par découvrir ce jeu, rendez-vous le 24 octobre de 18h à 22h à L’Espal .
L’Espal 60 rue de l’Esterel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Go game evening
L’événement Soirée jeu de go Le Mans a été mis à jour le 2025-11-28 par CDT72