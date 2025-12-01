Soirée jeu de go L’Espal Le Mans

Soirée jeu de go

L’Espal 60 rue de l’Esterel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le jeu de go, est un jeu de stratégie né en Chine il y a plusieurs milliers d’années. Si tu es intéressé.e par découvrir ce jeu, rendez-vous le 24 octobre de 18h à 22h à L’Espal .

English :

Go game evening

