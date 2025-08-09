Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 9 août 2025.

Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 20:00:00
fin : 2025-08-09

Date(s) :
2025-08-09

Venez découvrir ce jeu de plateau « Houblon et Dragon » créé de toute pièce par l’équipe des Trois Coups et animé par notre zythologue !   .

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   auxtroiscoups@hotmail.com

English : Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »

German : Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON