Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Aux Trois Coups Arc-et-Senans
Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 9 août 2025.
Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 20:00:00
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
Venez découvrir ce jeu de plateau « Houblon et Dragon » créé de toute pièce par l’équipe des Trois Coups et animé par notre zythologue ! .
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
English : Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »
German : Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon »
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeu de plateau « Houblon & Dragon » Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON