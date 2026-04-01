Soirée jeu de plateau. L’Elixir Le Tronchet
Soirée jeu de plateau. L’Elixir Le Tronchet vendredi 24 avril 2026.
Le Tronchet
Soirée jeu de plateau.
L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Vendredi 24 jeu de plateau expert.
Sur inscription au 07 88 30 24 61 ou par mail à contact@elixirbar.fr .
L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
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English :
L’événement Soirée jeu de plateau. Le Tronchet a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel