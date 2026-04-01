Soirée jeu de plateau. L’Elixir Le Tronchet

Le Tronchet

Soirée jeu de plateau.

L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Vendredi 24 jeu de plateau expert.

Sur inscription au 07 88 30 24 61 ou par mail à contact@elixirbar.fr .

L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61

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English :

L’événement Soirée jeu de plateau. Le Tronchet a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel