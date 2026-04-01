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Soirée jeu de plateau. L’Elixir Le Tronchet

Soirée jeu de plateau. L’Elixir Le Tronchet vendredi 24 avril 2026.

Lieu : L'Elixir

Adresse : 7 Place du Cerf

Ville : 35540 Le Tronchet

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-24T18:00:00

Fin : 2026-04-24T

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Tronchet

Soirée jeu de plateau.

L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Vendredi 24 jeu de plateau expert.
Sur inscription au 07 88 30 24 61 ou par mail à contact@elixirbar.fr   .

L’Elixir 7 Place du Cerf Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61 

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English :

L’événement Soirée jeu de plateau. Le Tronchet a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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