Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 10 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Jeu de rôle pour tous les niveaux.

Deux parties dans une même soirée… Ca vous tente ? Nos maitres du jeu vous accompagnent dans deux jeux de cartes narratifs où vous allez créer ensemble votre propre histoire. Chaque partie dure 45mn pour que vous puissiez découvrir deux univers différents. Les parties sont accessibles à tous et toutes, débutants ou confirmés !

Possililité d’amener de quoi grignoter.

Ados & adultes, à partir de 10 ans

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T21:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



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