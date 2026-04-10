Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes vendredi 10 avril 2026.
Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 10 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine
Sur réservation
Jeu de rôle pour tous les niveaux.
Deux parties dans une même soirée… Ca vous tente ? Nos maitres du jeu vous accompagnent dans deux jeux de cartes narratifs où vous allez créer ensemble votre propre histoire. Chaque partie dure 45mn pour que vous puissiez découvrir deux univers différents. Les parties sont accessibles à tous et toutes, débutants ou confirmés !
Possililité d’amener de quoi grignoter.
Ados & adultes, à partir de 10 ans
Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T21:00:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026
- How ecological factors shape the evolution of male reproductive proteins and testis colour in Drosophila OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 10 avril 2026
- Install Party Lynux Centre Social Ker Yann Rennes 10 avril 2026
- Café Bouquine Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes 10 avril 2026