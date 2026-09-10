Informations pratiques

Soirée Jeu de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 16 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Jeux de rôle à la bibliothèque

Notre maître du jeu propose la découverte du jeu «Bois Dormant» : incarnez les habitants non-violents d’une mégalopole confinée par l’étrange épidémie (presque magique) qui a endormie 90 % de sa population. A l’opposé des scénarios pessimistes habituels, saurez-vous faire le choix d’une communauté utopique, solidaire, écologique ? Les parties sont acessibles à toutes et tous, débutants ou confirmés. N’hésitez pas à venir avec de quoi grignoter.

Dans le cadre du cycle Futurs désirables à Bourg l’Évesque.

Adultes & ados à partir de 15 ans

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



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