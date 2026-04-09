Soirée jeu de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Que vous ayez déjà pris goût à l’aventure ou que vous souhaitiez vous laisser tenter, vous êtes les bienvenu·es ! Choisissez votre quête et lancez-vous : de belles péripéties nous attendent !

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Oyez, oyez, Aventurier·ères !

La bibliothèque a la joie de vous convier à sa troisième soirée jeu de rôle de l’année, animée par l’association Opale Rôliste.

Le samedi 25 avril 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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