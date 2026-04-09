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Soirée jeu de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Soirée jeu de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Soirée jeu de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacqueline de Romilly

Adresse : 16 avenue de la Porte Montmartre

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Que vous ayez déjà pris goût à l’aventure ou que vous souhaitiez vous laisser tenter, vous êtes les bienvenu·es ! Choisissez votre quête et lancez-vous : de belles péripéties nous attendent !

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Logo Opale Rôliste ; Crédits : Opale Rôliste

Oyez, oyez, Aventurier·ères !
La bibliothèque a la joie de vous convier à sa troisième soirée jeu de rôle de l’année, animée par l’association Opale Rôliste.
Le samedi 25 avril 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T18:00:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr


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