Soirée Jeu de rôle du mercredi au chat chouette. Pertuis

Soirée Jeu de rôle du mercredi au chat chouette. Pertuis mercredi 3 septembre 2025.

Soirée Jeu de rôle du mercredi au chat chouette.

Mercredi 3 septembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 19h.

Mercredi 24 septembre 2025 à partir de 19h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-03 19:00:00

fin : 2025-09-10

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Venez vous plonger dans nos parties de jeux de rôle pour incarner le temps d’une soirée un personnage dans son univers avec un petit groupe et des maîtres du jeu tous différents pour un session toujours conviviale et souvent épique.

Réservation et information sur l’instagram « la cabane du rôliste » ou avec votre chat chouette par téléphone, réseaux sociaux, mail ou directement en boutique. .

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in our role-playing games, where you can spend an evening embodying a character in his or her own world, with a small group and different game masters, for a session that’s always friendly and often epic.

German :

Tauchen Sie ein in unsere Rollenspielrunden und verkörpern Sie einen Abend lang einen Charakter in seiner Welt, mit einer kleinen Gruppe und ganz unterschiedlichen Spielleitern, für eine immer gesellige und oft epische Sitzung.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di gioco di ruolo, in cui potrete interpretare un personaggio del vostro mondo, con un piccolo gruppo e diversi giocatori di ruolo, per una sessione amichevole e spesso epica.

Espanol :

Ven y únete a nosotros para una tarde de juegos de rol, en la que podrás encarnar a un personaje de su propio mundo, con un grupo reducido y diferentes maestros de juego, en una sesión amistosa y a menudo épica.

