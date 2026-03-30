Soirée Jeu de rôle Loups Garous Médiathèque à Felletin Felletin

Soirée Jeu de rôle Loups Garous

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Ce soir, la médiathèque à Felletin se transforme. Bienvenue à Thiercelieux, petit village où votre éloquence sera mise à rude épreuve. Loups-Garous et villageois vont s’affronter dans une lutte sans merci. .

Médiathèque à Felletin 12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 55 22 mediatheque@creuse-grand-sud.fr

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English : Soirée Jeu de rôle Loups Garous

L’événement Soirée Jeu de rôle Loups Garous Felletin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Aubusson-Felletin