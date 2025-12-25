Soirée Jeu de rôle, Médiathèque Françoise Sagan Paris
Soirée Jeu de rôle, Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 17 janvier 2026.
Le jeu de rôle sur
table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à
explorer un monde fantastique d’aventures, où des héros surmontent des épreuves,
font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.
Que vous soyez
débutants, Joueurs ou Maître du Jeu, vous vous baladerez dans des mondes
fabuleux en vivant des quêtes passionnantes, pleines d’histoires, d’énigmes, de
monstres et de merveilles !
Informations pratiques
Une fois par mois de 18h à 22h.
Entrée libre dans l’auditorium de la médiathèque.
La médiathèque propose des soirées jeux de rôle pour tous ceux qui aiment l’aventure, la stratégie et les défis…
Venez découvrir le plaisir de jouer en groupe, seul.e.s ou entre amis et partager une soirée ludique et conviviale !
Le samedi 20 juin 2026
de 18h00 à 22h00
Le samedi 30 mai 2026
de 18h00 à 22h00
Le samedi 18 avril 2026
de 18h00 à 22h00
Le samedi 14 mars 2026
de 18h00 à 22h00
Le samedi 21 février 2026
de 18h00 à 22h00
Le samedi 17 janvier 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit
Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre sans inscription
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T19:00:00+01:00
fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T22:00:00+02:00;2026-02-21T18:00:00+02:00_2026-02-21T22:00:00+02:00;2026-03-14T18:00:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00;2026-04-18T18:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00;2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00;2026-06-20T18:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
