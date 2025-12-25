Soirée Jeu de rôle, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Le jeu de rôle sur

table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à

explorer un monde fantastique d’aventures, où des héros surmontent des épreuves,

font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.

Que vous soyez

débutants, Joueurs ou Maître du Jeu, vous vous baladerez dans des mondes

fabuleux en vivant des quêtes passionnantes, pleines d’histoires, d’énigmes, de

monstres et de merveilles !

Informations pratiques

Une fois par mois de 18h à 22h.

Entrée libre dans l’auditorium de la médiathèque.

La médiathèque propose des soirées jeux de rôle pour tous ceux qui aiment l’aventure, la stratégie et les défis…

Venez découvrir le plaisir de jouer en groupe, seul.e.s ou entre amis et partager une soirée ludique et conviviale !

Le samedi 20 juin 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 18 avril 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 21 février 2026

de 18h00 à 22h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Tout public à partir de 15 ans

Entrée libre sans inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



