Soirée Jeu de Société à Saint-Pourçain-sur-Sioule Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule

Soirée Jeu de Société à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Médiathèque 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14

À toi de jouer ! L’association Eklektic vous invite à sa soirée jeux de société à la Médiathèque. Venez partager un moment de convivialité et de fun. Adultes et Ados, inscrivez-vous pour garantir votre place !

.

Médiathèque 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

English :

It’s your turn to play! The Eklektic association invites you to its board games evening at the Médiathèque. Come and share a moment of fun and conviviality. Adults and Teens, sign up to guarantee your place!

German :

Jetzt bist du dran! Der Verein Eklektic lädt Sie zu seinem Brettspielabend in der Mediathek ein. Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit und des Spaßes. Erwachsene und Jugendliche, melden Sie sich an, um Ihren Platz zu sichern!

Italiano :

È il vostro turno di giocare! L’associazione Eklektic vi invita alla serata di giochi da tavolo presso la Médiathèque. Venite a condividere un momento di divertimento e convivialità. Adulti e adolescenti, iscrivetevi per garantirvi il posto!

Espanol :

¡Te toca jugar! La asociación Eklektic le invita a su velada de juegos de mesa en la Médiathèque. Venga a compartir un momento de diversión y convivencia. Adultos y adolescentes, ¡apúntense para garantizar su plaza!

L’événement Soirée Jeu de Société à Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Val de Sioule