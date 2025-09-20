Soirée jeu de société Salle 6 Pôle associatif du Quinquis Fouesnant

Soirée jeu de société Salle 6 Pôle associatif du Quinquis Fouesnant samedi 20 septembre 2025.

Salle 6 Pôle associatif du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-20 2025-09-26

L’association vous propose une sélection de jeux de société à tester lors de notre soirée.

Découverte, rencontre, et bonne ambiance garantie !

Soirée à partir de 7 ans

Vos jeux sont les bienvenus également ! .

Salle 6 Pôle associatif du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 59 72 76 68

