Soirée jeu de société Salle 6 Pôle associatif du Quinquis Fouesnant samedi 20 septembre 2025.
Salle 6 Pôle associatif du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant Finistère
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-26
L’association vous propose une sélection de jeux de société à tester lors de notre soirée.
Découverte, rencontre, et bonne ambiance garantie !
Soirée à partir de 7 ans
Vos jeux sont les bienvenus également ! .
Salle 6 Pôle associatif du Quinquis 34 Chemin du Quinquis Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 59 72 76 68
