Soirée jeu de société Yzeures-sur-Creuse

Soirée jeu de société Yzeures-sur-Creuse vendredi 10 octobre 2025.

Soirée jeu de société

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-12-12

La médiathèque organise une nouvelle soirée jeu de société.

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés, jeux de plateaux, jeux de stratégie etc).

Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.

Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts. Pas besoin d’arriver à l’heure pour pouvoir jouer et s’intégrer à un groupe de joueurs. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

The mediatheque is organizing another board game evening.

German :

Die Mediathek organisiert einen neuen Brettspielabend.

Italiano :

La biblioteca multimediale sta organizzando un’altra serata di giochi da tavolo.

Espanol :

La biblioteca multimedia organiza otra tarde de juegos de mesa.

