Soirée jeu d’échecs Frazé
Soirée jeu d’échecs Frazé vendredi 23 janvier 2026.
Soirée jeu d’échecs
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Une partie d’échecs, ça vous tente ?
Venez faire une partie d’échec dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Tout public, pas besoin d’être expert.
Sur inscription. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 10 85 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fancy a game of chess?
L’événement Soirée jeu d’échecs Frazé a été mis à jour le 2026-01-14 par OTs DU PERCHE