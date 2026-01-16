Soirée jeu et galette avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Soirée jeu et galette avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande vendredi 23 janvier 2026.
Soirée jeu et galette avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen
Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Soirée jeu et galette au Centre Socioculturel du Pays Foyen avec la ludothèque R’de Jeu le vendredi 23 Janvier de 20h à 23h.
Venez partager un morceau de galette des rois tout en passant une soirée ludique et amusante!
Buvette sur place.
Jeux à partir de 4 ans.
Gratuit et ouvert à tous. .
Centre socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeu et galette avec le Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays Foyen