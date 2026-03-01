Soirée jeu Hessenheim

Soirée jeu

Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Venez découvrir une ambiance conviviale autour de plateaux, cartes et dés.

La participation est gratuite pour une première découverte.

À partir de la deuxième fois, une carte de membre EEGR sera nécessaire. .

rue de Baldenheim Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 92 78 49 contact.ludoried@gmail.com

