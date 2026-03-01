Soirée jeu Hessenheim
Soirée jeu Hessenheim vendredi 13 mars 2026.
Soirée jeu
rue de Baldenheim Hessenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Venez découvrir une ambiance conviviale autour de plateaux, cartes et dés.
La participation est gratuite pour une première découverte.
À partir de la deuxième fois, une carte de membre EEGR sera nécessaire. .
rue de Baldenheim Hessenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 92 78 49 contact.ludoried@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeu Hessenheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Ried