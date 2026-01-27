Soirée jeu La Marmite Solidarité alimentaire Beaubec-la-Rosière

Soirée jeu La Marmite Solidarité alimentaire

1974 La Croix Crochetot Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Partager un moment convivial et engagé autour du jeu coopératif La Marmite , qui aborde de façon ludique les questions de précarité alimentaire et d’accès à une alimentation de qualité.

La soirée débutera par un apéro dînatoire tiré du sac, suivi de la projection du court documentaire Rensever la table de Ninon Lacroix, puis du temps de jeu.

Samedi 7 février à 19h

Gratuit ouvert à tous

Inscription conseillée (places limitées) 06 75 79 47 79

Organisé par la Ferme du Coq à l’Âne. .

1974 La Croix Crochetot Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79

