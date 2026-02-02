Soirée jeu Les Gardiens de Havresae au Game Bearer Brive-la-Gaillarde
Soirée jeu Les Gardiens de Havresae au Game Bearer Brive-la-Gaillarde vendredi 6 février 2026.
Début : 2026-02-06
2026-02-06
Game Bearer vous propose une soirée présentation et animation autour du jeu Les Gardiens de Havresae .
Incarnez des Gardiens, seuls capables de protéger le Royaume du mauvais sort jeté par la sorcière Aster Morgane! .
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com
English : Soirée jeu Les Gardiens de Havresae au Game Bearer
