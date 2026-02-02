Soirée jeu Les Gardiens de Havresae au Game Bearer Brive-la-Gaillarde

Soirée jeu Les Gardiens de Havresae au Game Bearer

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Game Bearer vous propose une soirée présentation et animation autour du jeu Les Gardiens de Havresae .

Incarnez des Gardiens, seuls capables de protéger le Royaume du mauvais sort jeté par la sorcière Aster Morgane! .

+33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com

