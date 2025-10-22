Soirée jeu Loups Garous à la Ludothèque Ludothèque l’Aluette Marennes-Hiers-Brouage

Ludothèque l’Aluette 3 Rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 22:00:00

2025-10-22

La Ludothèque vous propose une soirée jeu Loups Garous

English : Game night Werewolves at the toy library

The toy library invites you to a Werewolves game night

German : Spieleabend Loups Garous in der Ludothek

Die Ludothek schlägt Ihnen einen Spieleabend Loups Garous vor

Italiano :

La ludoteca propone una serata di gioco sui lupi mannari

Espanol : Noche de juegos Hombres lobo en la ludoteca

La ludoteca ofrece una noche de juegos Hombres lobo

