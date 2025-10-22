Soirée jeu Loups Garous à la Ludothèque Ludothèque l’Aluette Marennes-Hiers-Brouage
Soirée jeu Loups Garous à la Ludothèque
Début : 2025-10-22 20:00:00
fin : 2025-10-22 22:00:00
2025-10-22
La Ludothèque vous propose une soirée jeu Loups Garous
Ludothèque l’Aluette 3 Rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Game night Werewolves at the toy library
The toy library invites you to a Werewolves game night
German : Spieleabend Loups Garous in der Ludothek
Die Ludothek schlägt Ihnen einen Spieleabend Loups Garous vor
Italiano :
La ludoteca propone una serata di gioco sui lupi mannari
Espanol : Noche de juegos Hombres lobo en la ludoteca
La ludoteca ofrece una noche de juegos Hombres lobo
