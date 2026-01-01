Soirée jeu Montcuq-en-Quercy-Blanc
Soirée jeu Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeu
118 chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Vendredi 30 Janvier à partir de 20h00 jusqu'à Minuit, soirée Jeux à la Médiathèque intercommunale de Montcuq !
Jeux d'ambiance, de stratégie, d'adresse, et biens d'autres pour tous les âges.
Gratuit.
118 chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87
English :
Friday 30th Januaryfrom 8pm until midnight, Games Night at the Médiathèque intercommunale in Montcuq!
Games of atmosphere, strategy, skill, and much more for all ages.
Free.
