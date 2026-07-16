Informations pratiques

Treffiagat

Soirée jeu musical Cerise et Tagada

3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Nouvelle animation au She & Il un jeu inspiré de N’oubliez pas les paroles avec une musicienne et un clown !

Cerise et Tagada animeront la soirée.

Sans réservation. .

3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28

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English :

L’événement Soirée jeu musical Cerise et Tagada Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden