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AGENDA · Treffiagat

Soirée jeu musical Cerise et Tagada Treffiagat

vendredi 14 août 2026 · Treffiagat

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
3 Avenue du Port
Ville
29730 Treffiagat
Département
Finistère
Tarif

Treffiagat

Soirée jeu musical Cerise et Tagada

3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Nouvelle animation au She & Il un jeu inspiré de N’oubliez pas les paroles avec une musicienne et un clown !
Cerise et Tagada animeront la soirée.

Sans réservation.   .

3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28 

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English :

L’événement Soirée jeu musical Cerise et Tagada Treffiagat a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden

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