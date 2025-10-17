SOIRÉE JEU MYSTERIUM Calmont

Rendez-vous le vendredi 17 octobre pour une soirée jeu de 19h à 20h !

Imaginez la tour de la MAJ est hantée par la victime d’un meurtre ancien et vous faites partie d’un petit groupe de médiums…

Votre mission ? Libérer le fantôme en élucidant le crime, mais pour cela, vous n’aurez qu’une seule soirée et des visions qu’il faudra réussir à interpréter correctement.

Sur inscription uniquement. A partir de 10 ans. .

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 mediatheque@calmont31.fr

