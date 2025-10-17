SOIRÉE JEU MYSTERIUM Calmont
SOIRÉE JEU MYSTERIUM
Calmont Haute-Garonne
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
2025-10-17
Rendez-vous le vendredi 17 octobre pour une soirée jeu de 19h à 20h !
Imaginez la tour de la MAJ est hantée par la victime d’un meurtre ancien et vous faites partie d’un petit groupe de médiums…
Votre mission ? Libérer le fantôme en élucidant le crime, mais pour cela, vous n’aurez qu’une seule soirée et des visions qu’il faudra réussir à interpréter correctement.
Sur inscription uniquement. A partir de 10 ans. .
Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 mediatheque@calmont31.fr
English :
Join us on Friday, October 17 for a game night from 7 to 8 p.m.!
German :
Wir treffen uns am Freitag, den 17. Oktober, zu einem Spieleabend von 19.00 bis 20.00 Uhr!
Italiano :
Unitevi a noi venerdì 17 ottobre per una serata di gioco dalle 19.00 alle 20.00!
Espanol :
Únase a nosotros el viernes 17 de octubre para una noche de juegos de 19:00 a 20:00 horas
