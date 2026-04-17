Soirée Jeu Rue Marguerite Plaisir Pineuilh

Soirée Jeu

Rue Marguerite Plaisir ALSH de Pineuilh Les P’tits Potes Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une soirée Jeu ouverte à toutes et tous, pour tous les âges et tous les goûts ! .

Rue Marguerite Plaisir ALSH de Pineuilh Les P’tits Potes Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 c.giraudeau@cscfoyen.fr

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English : Soirée Jeu

L’événement Soirée Jeu Pineuilh a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen