Soirée Jeu Rue Marguerite Plaisir Pineuilh
Soirée Jeu Rue Marguerite Plaisir Pineuilh vendredi 17 avril 2026.
Soirée Jeu
Rue Marguerite Plaisir ALSH de Pineuilh Les P’tits Potes Pineuilh Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une soirée Jeu ouverte à toutes et tous, pour tous les âges et tous les goûts ! .
Rue Marguerite Plaisir ALSH de Pineuilh Les P’tits Potes Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 c.giraudeau@cscfoyen.fr
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English : Soirée Jeu
L’événement Soirée Jeu Pineuilh a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen