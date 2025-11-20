Soirée jeu : raconte-moi une réno ! La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Soirée jeu : raconte-moi une réno ! La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 18:00 – 21:00

Gratuit : oui gratuit Adulte

Et si vous pouviez faire avancer votre projet tout en vous amusant ? Venezvous familiariser avec les différentes étapes d’un projet de rénovationénergétique, savoir qui sont les professionnels en jeu et les aides financièresmobilisables lors de notre soirée jeu « Raconte-moi une réno » ! Ce seraégalement l’occasion de poser toutes vos questions à l’équipe France Rénov’.

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800