Soirée jeu “Raconte-moi une réno” Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Soirée jeu “Raconte-moi une réno” Longère de la Bégraisière Saint-Herblain mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 18:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Adulte

Et si vous pouviez faire avancer votre projet tout en vous amusant ? Venez-vous familiariser avec les différentes étapes d’un projet de rénovation énergétique, savoir qui sont les professionnels et les aides financières mobilisables lors de cette soirée jeu « Raconte-moi une réno » . Ce sera également l’occasion de poser vos questions à l’équipe France Rénov.Proposé par l’Espace France Rénov

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/soiree-jeu-raconte-moi-une-reno/