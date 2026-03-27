Soirée jeu : Raconte-moi une réno Médiathèque de La Montagne La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 18:00 – 20:00

Gratuit : oui

Et si vous pouviez faire avancer votre projet tout en vous amusant ?Venez vous familiariser avec les différentes étapes d’un projet de rénovation énergétique, savoir qui sont les professionnels compétents et les aides financières mobilisables. Ce sera également l’occasion de poser toutes vos questions à l’équipe France Rénov’.

Médiathèque de La Montagne La Montagne 44620

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