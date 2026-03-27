Soirée jeu : Raconte-moi une réno Médiathèque de La Montagne La Montagne
Soirée jeu : Raconte-moi une réno Médiathèque de La Montagne La Montagne mardi 7 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 18:00 – 20:00
Gratuit : oui
Et si vous pouviez faire avancer votre projet tout en vous amusant ?Venez vous familiariser avec les différentes étapes d’un projet de rénovation énergétique, savoir qui sont les professionnels compétents et les aides financières mobilisables. Ce sera également l’occasion de poser toutes vos questions à l’équipe France Rénov’.
Médiathèque de La Montagne La Montagne 44620
02 40 89 30 15 https://my.weezevent.com/soiree-jeu-raconte-moi-une-reno
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