Soirée jeu « Turn on the light » Sauzé-Vaussais

Soirée jeu « Turn on the light » Sauzé-Vaussais vendredi 11 juillet 2025.

Soirée jeu « Turn on the light »

1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

« Eclaireurs ! A bords de vos fiers zeppelins, partez affronter ensemble le Dévoreur, récoltez les ressources qui se cachent sous son ombre, et ramenez la Lumière sur le Monde ! »

Découvrez et venez jouer à ce jeu collaboratif en présence des créateurs Florian d’Araujo et Guillaume Boulay.

Il s’agit d’un jeu collaboratif d’une durée moyenne de 90 minutes où tous les joueurs et joueuses affrontent ensemble une entité malveillante et faite d’ombres et de ténèbres. Appelé le Dévoreur, il engloutit progressivement le plateau de jeu. Les joueurs et joueuses doivent alors repousser ce monstre en rééclairant les tuiles du plateau disparues, et récolter puis ramener à leur base différentes ressources pour allumer des Veilleuses, dont les lumières combinées repousseront définitivement l’obscurité du Dévoreur.

A partir de 10 ans.

Sur inscription. Places limitées. .

1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

