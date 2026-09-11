Informations pratiques

Saintes

Soirée jeu vidéo : Les Mondes de Ralph

67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Construisez votre équipe et tentez de gagner le tournoi de Mario Kart en salle de cinéma (de 18h30 à 20h30), suivi de la projection Les Mondes de Ralph (21h).

Places limitées : mediationcinema@galliasaintes.com

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67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

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English :

Put together your team and try to win the Mario Kart tournament at the movie theater (from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.), followed by a screening of *Wreck-It Ralph* (9:00 p.m.).

Limited seating: mediationcinema@galliasaintes.com

L’événement Soirée jeu vidéo : Les Mondes de Ralph Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge