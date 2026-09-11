Soirée jeu vidéo : Les Mondes de Ralph Saintes
vendredi 9 octobre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Soirée jeu vidéo : Les Mondes de Ralph
67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Construisez votre équipe et tentez de gagner le tournoi de Mario Kart en salle de cinéma (de 18h30 à 20h30), suivi de la projection Les Mondes de Ralph (21h).
Places limitées : mediationcinema@galliasaintes.com
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67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
Put together your team and try to win the Mario Kart tournament at the movie theater (from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.), followed by a screening of *Wreck-It Ralph* (9:00 p.m.).
Limited seating: mediationcinema@galliasaintes.com
L’événement Soirée jeu vidéo : Les Mondes de Ralph Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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