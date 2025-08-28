Soirée jeunes 14 18 ans Livron-sur-Drôme

Soirée jeunes 14 18 ans Livron-sur-Drôme jeudi 28 août 2025.

Soirée jeunes 14 18 ans

Centre Social Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

2025-08-28

Le Centre Social Martin Luther King organise une soirée jeunes pour passer un moment cool et détente entre jeunes en mangeant un bon repas que vous aurez soigneusement préparé et en écoutant de la musique !

Centre Social Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

The Centre Social Martin Luther King is organizing a youth evening to spend a cool, relaxing moment with young people, eating a good meal that you’ve carefully prepared and listening to music!

German :

Das Sozialzentrum Martin Luther King organisiert einen Jugendabend, bei dem du eine coole und entspannte Zeit unter Jugendlichen verbringen kannst, indem du ein gutes Essen isst, das du sorgfältig zubereitet hast, und Musik hörst!

Italiano :

Il Centro sociale Martin Luther King sta organizzando una serata per giovani in cui potrete trascorrere una serata fresca e rilassante con altri giovani, mangiando un buon piatto preparato con cura e ascoltando musica!

Espanol :

El Centro Social Martin Luther King organiza una velada juvenil en la que podrás pasar una tarde fresca y relajada con otros jóvenes, comiendo una buena comida que habrás preparado con esmero y escuchando música

L’événement Soirée jeunes 14 18 ans Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme