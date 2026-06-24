Soirée jeunes burger et film Ploéven jeudi 9 juillet 2026.

Ploéven

Soirée jeunes burger et film

Salle Polyvalente Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Soirée jeunes organisée par Polysonnance à la salle polyvalente de Ploéven. Soirée burger et film.

Tarifs 5€ pour les jeunes entre 11 et 17 ans. Sur inscription .

Salle Polyvalente Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

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L’événement Soirée jeunes burger et film Ploéven a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE