Soirée jeunes burger et film Ploéven
Soirée jeunes burger et film Ploéven jeudi 9 juillet 2026.
Ploéven
Soirée jeunes burger et film
Salle Polyvalente Ploéven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Soirée jeunes organisée par Polysonnance à la salle polyvalente de Ploéven. Soirée burger et film.
Tarifs 5€ pour les jeunes entre 11 et 17 ans. Sur inscription .
Salle Polyvalente Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
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L’événement Soirée jeunes burger et film Ploéven a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE