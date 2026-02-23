Soirée jeunes Quai Robert Alba Châteaulin

Soirée jeunes

Quai Robert Alba Local jeunes de Châteaulin Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Soirée spéciale 14 17 ans. Jeux, film, karaoké…. à vous de choisir ce que vous voulez faire ! Repas à définir ensemble.

Sur inscription. .

Quai Robert Alba Local jeunes de Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeunes

L’événement Soirée jeunes Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE