Soirée jeunes Quai Robert Alba Châteaulin

Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Soirée spéciale 14 17 ans. Jeux, film, karaoké…. à vous de choisir ce que vous voulez faire ! Repas à définir ensemble.
Sur inscription. .
Quai Robert Alba Local jeunes de Châteaulin Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
