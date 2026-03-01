Soirée jeunes contre le racisme ! Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, SOS Racisme animera une soirée pour et avec le jeunes de 11 à 17 ans au Centre Paris Anim’/ Centre Social Annie Fratellini.

L’objectif est non seulement de sensibiliser les jeunes aux luttes contre le racisme, mais aussi de promouvoir l’engagement citoyen et de renforcer leur esprit critique.

Une soirée éducative et ludique pour lutter contre les discriminations et toutes les formes de racisme, animé par SOS Racisme.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Adhésion au Centre Social Annie Fratellini (2 euros / an)

Réservation obligatoire :

villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14



Public jeunes.

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini



