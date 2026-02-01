Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy
Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy mardi 10 février 2026.
Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
2026-02-10 2026-04-14
IJ Bourbon-Lancy organise une nouvelle soirée à partager entre jeunes de +15 ans à l’Espace J. Baker.
Apéros soft préparés ensemble, jeux interactifs une belle soirée en perspective.
Viens entre amis et rencontre d’autres jeunes de ton âge. .
Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
L’événement Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)