Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Soirée jeu’nes pendant les vac’ scolaires

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

2026-02-10 2026-04-14

IJ Bourbon-Lancy organise une nouvelle soirée à partager entre jeunes de +15 ans à l’Espace J. Baker.

Apéros soft préparés ensemble, jeux interactifs une belle soirée en perspective.

Viens entre amis et rencontre d’autres jeunes de ton âge. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

