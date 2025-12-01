Soirée jeunes raclette & film

Salle communale Lothey Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Soirée raclette et film spécial secret Santa (ramène un petit cadeau de chez toi ou bien un achat de moins de 4€ pour l’offrir à quelqu’un ce soir là!). Soirée ouverte aux jeunes entre 11 et 17 ans, sur inscription. .

Salle communale Lothey 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

L’événement Soirée jeunes raclette & film Lothey a été mis à jour le 2025-11-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE