Soirée jeunes raclette & film Lothey
Soirée jeunes raclette & film
Salle communale Lothey Finistère
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Soirée raclette et film spécial secret Santa (ramène un petit cadeau de chez toi ou bien un achat de moins de 4€ pour l’offrir à quelqu’un ce soir là!). Soirée ouverte aux jeunes entre 11 et 17 ans, sur inscription. .
Salle communale Lothey 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
