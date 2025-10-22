Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon

Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon mercredi 22 octobre 2025.

Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort

Salle des associations Lennon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 22:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Ouvert aux jeunes entre 11 et 7 ans. Sur inscription .

Salle des associations Lennon 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon a été mis à jour le 2025-10-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE