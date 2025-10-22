Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon
Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon mercredi 22 octobre 2025.
Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort
Salle des associations Lennon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22 22:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Ouvert aux jeunes entre 11 et 7 ans. Sur inscription .
Salle des associations Lennon 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeunes repas wrap & soirée LOL qui rit prend un sort Lennon a été mis à jour le 2025-10-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE