Soirée Jeunes Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Soirée Jeunes

Sévérac-le-Château Moulin de Thibault Sévérac d'Aveyron Aveyron

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12

Tu as entre 11 et 17 ans ? Découvre le programme de l’Espace Jeunes pour des soirées à thème entre amis !

Rendez-vous dès 17h30 au Centre de Loisirs de Sévérac d’Aveyron.

Vendredi 14 novembre Soirée flash’idées moment fun et partage

Vendredi 28 novembre Soirée sportive jeux sportifs et convivialité

Vendredi 12 décembre Soirée sur le thème de Noël et repas de fin d’année Cadeau solidaire 1 jouet = 1 soirire

Soirées proposées et animées par l'Espace Jeunes accueils de loisirs ados. 5€.

Sévérac-le-Château Moulin de Thibault Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 50 54 48 68 jeunes.frseverac@gmail.com

English :

Are you aged between 11 and 17? Discover the Espace Jeunes program for themed evenings with friends!

German :

Bist du zwischen 11 und 17 Jahre alt? Entdecke das Programm des Espace Jeunes für Themenabende mit Freunden!

Italiano :

Avete tra gli 11 e i 17 anni? Scoprite il programma Espace Jeunes per serate a tema con gli amici!

Espanol :

¿Tienes entre 11 y 17 años? Descubre el programa Espace Jeunes para pasar veladas temáticas con tus amigos

