Soirée Jeunes Talents du Lions Club Sarreguemines

Soirée Jeunes Talents du Lions Club

2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

2026-03-28

Chant, danse, théâtre et musique à nouveau au rendez-vous pour cet événement incontournable, mêlant découverte artistique et solidarité locale.

Billet en vente à partir de février.Tout public

2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est lionsclub.sarreguemines@gmail.com

English :

Singing, dancing, theater and music are once again the order of the day for this not-to-be-missed event, combining artistic discovery and local solidarity.

Tickets on sale from February.

