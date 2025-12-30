Soirée Jeunes Talents du Lions Club Sarreguemines
Soirée Jeunes Talents du Lions Club Sarreguemines samedi 28 mars 2026.
Soirée Jeunes Talents du Lions Club
2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 23:30:00
2026-03-28
Chant, danse, théâtre et musique à nouveau au rendez-vous pour cet événement incontournable, mêlant découverte artistique et solidarité locale.
Billet en vente à partir de février.Tout public
2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est lionsclub.sarreguemines@gmail.com
English :
Singing, dancing, theater and music are once again the order of the day for this not-to-be-missed event, combining artistic discovery and local solidarity.
Tickets on sale from February.
