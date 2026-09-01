UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chauffailles

Soirée jeux à Chauffailles Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Quai des Mots · Chauffailles

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Quai des Mots
Adresse
4 Rue Élie Maurette
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Chauffailles

Soirée jeux à Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Venez jouer aux jeux de société proposés par la ludothèque ! Animation avec Martin, pour petits et grands.
Renseignements : 06 75 59 20 24 ou ludotheque@bsb71.fr
Gratuit, tout public.   .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24  ludotheque@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux à Chauffailles

L’événement Soirée jeux à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)