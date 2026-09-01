Soirée jeux à Chauffailles Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Quai des Mots · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Soirée jeux à Chauffailles
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Venez jouer aux jeux de société proposés par la ludothèque ! Animation avec Martin, pour petits et grands.
Renseignements : 06 75 59 20 24 ou ludotheque@bsb71.fr
Gratuit, tout public. .
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr
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English : Soirée jeux à Chauffailles
L’événement Soirée jeux à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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