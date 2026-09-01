Soirée jeux à Chauffailles Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Informations pratiques

Chauffailles

Soirée jeux à Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez jouer aux jeux de société proposés par la ludothèque ! Animation avec Martin, pour petits et grands.

Renseignements : 06 75 59 20 24 ou ludotheque@bsb71.fr

Gratuit, tout public. .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr

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English : Soirée jeux à Chauffailles

L’événement Soirée jeux à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)