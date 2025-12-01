Soirée Jeux à gogo Médiathèque du Mix Mourenx

Soirée Jeux à gogo Médiathèque du Mix Mourenx vendredi 19 décembre 2025.

Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 12 ans. Tension,

rapidité, réflexion et rires garantis pour une soirée 100% détente. .

Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

L’événement Soirée Jeux à gogo Mourenx a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Coeur de Béarn