Soirée Jeux à gogo Médiathèque du Mix Mourenx
Soirée Jeux à gogo Médiathèque du Mix Mourenx vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Jeux à gogo
Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 12 ans. Tension,
rapidité, réflexion et rires garantis pour une soirée 100% détente. .
Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
English : Soirée Jeux à gogo
German : Soirée Jeux à gogo
Italiano :
Espanol : Soirée Jeux à gogo
L’événement Soirée Jeux à gogo Mourenx a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Coeur de Béarn