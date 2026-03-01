Soirée Jeux à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Soirée Jeux à la Brasserie Cheval L’Atelier Toul vendredi 27 mars 2026.
Soirée Jeux à la Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
L’association Toul et Jeux débarque à la Brasserie Cheval pour vous faire jouer !
Venez passer un moment conviviale à découvrir de nombreux jeux rapides et funs.
Bières et softs disponibles à la Brasserie ChevalTout public
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L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
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English :
The Toul et Jeux association is coming to the Brasserie Cheval to let you play!
Come and spend a convivial moment discovering many fast and fun games.
Beers and soft drinks available at Brasserie Cheval
L’événement Soirée Jeux à la Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-03-18 par MT TERRES TOULOISES