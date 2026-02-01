Soirée jeux à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais
Soirée jeux à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais vendredi 27 février 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Une soirée jeux de dés, de plateau ou de stratégie pour finir le mois de février à La Fabrik ! Seul ne famille ou entre amis, l’ambiance se veut conviviale. .
English :
Game night at La Fabrik
