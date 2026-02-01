Soirée jeux à La Fabrik

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-27 19:30:00

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

2026-02-27

Soirée jeux à La Fabrik

Une soirée jeux de dés, de plateau ou de stratégie pour finir le mois de février à La Fabrik ! Seul ne famille ou entre amis, l’ambiance se veut conviviale. .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Game night at La Fabrik

