Soirée Jeux à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Soirée Jeux à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Restidiou Vras Berrien Finistère

Début : 2025-10-01 17:30:00

fin : 2025-10-01 22:00:00

2025-10-01

La soirée jeux est prévue jusqu’à 22h ou plus ?

Au programme pas de programme.

Nous mettons à votre disposition des jeux d’ambiance, de rapidité ou d’adresse, de réflexion et même de stratégie. Vous pouvez ramener vos jeux aussi. Si vous êtes seul, vous trouverez à coup sûr des joueurs pour partager un moment convivial. .

Restidiou Vras Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

