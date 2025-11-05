Soirée Jeux à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Restidiou Vras Berrien Finistère
Début : 2025-11-05 17:30:00
fin : 2025-11-05 22:00:00
2025-11-05
La soirée jeux est prévue jusqu’à 22h ou plus ?
Au programme pas de programme.
Nous mettons à votre disposition des jeux d’ambiance, de rapidité ou d’adresse, de réflexion et même de stratégie. Vous pouvez ramener vos jeux aussi. Si vous êtes seul, vous trouverez à coup sûr des joueurs pour partager un moment convivial. .
Restidiou Vras Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
