Soirée Jeux à la Librairie du Valois Crépy-en-Valois

Soirée Jeux à la Librairie du Valois

Vendredi 14 novembre

À partir de 19h30

Librairie du Valois

5 € par personne Sur inscription

Envie de partager un moment convivial et plein de bonne humeur ?

La Librairie du Valois vous invite à une soirée jeux de société ouverte à tous ! Que vous soyez stratège chevronné, amateur de jeux d’ambiance ou simple curieux, il y en aura pour tous les goûts Loups-garous, Skyjo, Skull King, 6 qui prend, Akropolis, District Noir, Flip 7… et bien d’autres encore.

Venez seul, entre amis ou en famille, et découvrez de nouveaux jeux dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Sur inscription nombre de places limité.

Un moment ludique à ne pas manquer !

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 88 39 87 35 librairieduvalois@outlook.com

English :

? Games evening at Librairie du Valois

? Friday November 14th

? Starting at 7:30pm

? Valois Bookshop

? 5 ? per person ? Registration required

Want to share a convivial moment full of good humor?

The Librairie du Valois invites you to an evening of board games open to all! Whether you’re a seasoned strategist, a fan of atmospheric games or just curious, there’s something for everyone: Loups-garous, Skyjo, Skull King, 6 qui prend, Akropolis, District Noir, Flip 7? and many more.

Come along on your own, with friends or family, and discover new games in a warm and relaxed atmosphere.

? Registration required ? limited number of places.

? A playful moment not to be missed!

German :

? Spieleabend in der Librairie du Valois

? Freitag, 14. November

? Ab 19:30 Uhr

? Buchhandlung von Valois

? 5 ? pro Person ? Auf Anmeldung

Haben Sie Lust, einen geselligen Moment voller guter Laune zu teilen?

Die Librairie du Valois lädt Sie zu einem Spieleabend ein, an dem jeder teilnehmen kann! Ob Sie nun ein erfahrener Stratege, ein Liebhaber stimmungsvoller Spiele oder einfach nur neugierig sind, es wird für jeden etwas dabei sein: Werwölfe, Skyjo, Skull King, 6 qui prend, Akropolis, District Noir, Flip 7? und viele andere mehr.

Kommen Sie allein, mit Freunden oder der Familie und entdecken Sie neue Spiele in einer entspannten und herzlichen Atmosphäre.

? Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

? Ein spielerischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

? Serata di giochi alla Librairie du Valois

? Venerdì 14 novembre

? A partire dalle 19.30

? Libreria Valois

5 euro a persona Registrazione obbligatoria

Volete condividere un momento conviviale pieno di buon umore?

La Librairie du Valois vi invita a una serata di giochi da tavolo aperta a tutti! Che siate strateghi esperti, appassionati di giochi d’atmosfera o semplicemente curiosi, ce n’è per tutti i gusti: Werewolves, Skyjo, Skull King, 6 qui prend, Akropolis, District Noir, Flip 7? e molti altri.

Venite da soli, con gli amici o con la famiglia e scoprite nuovi giochi in un’atmosfera rilassata e amichevole.

? Registrazione obbligatoria ? Numero di posti limitato.

? Un momento di divertimento da non perdere!

Espanol :

? Tarde de juegos en la Librairie du Valois

? Viernes 14 de noviembre

? A partir de las 19.30 h

? Librería Valois

? 5€ por persona ? Inscripción obligatoria

¿Le apetece compartir un momento de convivencia lleno de buen humor?

La Librairie du Valois le invita a una velada de juegos de mesa abierta a todos Tanto si es un avezado estratega, un aficionado a los juegos de ambiente o simplemente un curioso, hay para todos los gustos: Hombres lobo, Skyjo, Skull King, 6 qui prend, Akropolis, District Noir, Flip 7? y muchos más.

Venga solo, con amigos o en familia y descubra nuevos juegos en un ambiente distendido y agradable.

? Inscripción obligatoria ? número de plazas limitado.

? ¡Un momento de diversión que no debe perderse!

