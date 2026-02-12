Soirée jeux à la Ludo Rue Maubec Langon

Soirée jeux à la Ludo

Rue Maubec Ludothèque Ephémère Langon Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée jeux en famille !

Inscrivez-vous pour venir jouer et découvrir de nouveaux jeux dans une bonne ambiance ! .

Rue Maubec Ludothèque Ephémère Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 86 39 ludotheque.ephemere33490@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux à la Ludo

L’événement Soirée jeux à la Ludo Langon a été mis à jour le 2026-02-10 par La Gironde du Sud