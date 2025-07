Soirée jeux à la ludothèque de Loireauxence Ludothèque Atout-Jeu Loireauxence

Ludothèque Atout-Jeu 2 Allée de la Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

La soirée jeux mensuelle a lieu à 20 h dans les locaux de ludothèque Atout Jeu, parc de la Mabiterie à Varades. L’occasion de découvrir de nouveaux jeux (en se les faisant expliquer c’est plus facile !) ou bien jouer à ceux que vous préférez, dans une ambiance conviviale !!

Ces soirées jeux sont ouvertes à tous (adhérents ou non), seul ou accompagné nous vous accueillerons avec plaisir et nous adaptons aux souhaits et au nombre des joueurs présents. Une très bonne soirée en perspective pour recharger les batteries parfois à plat du vendredi !

Ce mois ci c’est thématique « voyage autour du monde et dans le temps » !

Boissons et friandises à prix mini (0,50 €). .

English :

Every 3rd Friday of the month: the monthly games evening takes place at 8pm at the Atout Jeu toy library, Parc de la Mabiterie, Varades. It’s a great opportunity to discover new games or play your favorite ones, in a friendly atmosphere!

German :

Wie jeden dritten Freitag im Monat findet der monatliche Spieleabend um 20 Uhr in der Ludothek Atout Jeu im Parc de la Mabiterie in Varades statt. Hier haben Sie die Gelegenheit, neue Spiele zu entdecken oder Ihre Lieblingsspiele in einer gemütlichen Atmosphäre zu spielen

Italiano :

Ogni 3° venerdì del mese: la serata di giochi mensile si svolge alle 20.00 presso la ludoteca Atout Jeu, Parc de la Mabiterie, Varades. È un’ottima occasione per scoprire nuovi giochi o giocare a quelli preferiti, in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Cada 3er viernes del mes: la velada mensual de juegos tiene lugar a las 20.00 h en la ludoteca Atout Jeu, Parque de la Mabiterie, Varades. Es una buena ocasión para descubrir nuevos juegos o jugar a los que más te gustan, en un ambiente agradable

