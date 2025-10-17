Soirée jeux à la ludothèque l’Aire de Jeux Ludothèque l’Aire de Jeux Brives-Charensac

Soirée jeux à la ludothèque l’Aire de Jeux Ludothèque l’Aire de Jeux Brives-Charensac vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux à la ludothèque l’Aire de Jeux

Ludothèque l’Aire de Jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Venez profiter d’une soirée jeux à la ludothèque L’Aire de Jeux à Brives-Charensac ! Vendredi 17 octobre de 19h à 22h.

.

Ludothèque l’Aire de Jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 57 02 airedejeux@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of games at L’Aire de Jeux toy library in Brives-Charensac! Friday, October 17 from 7pm to 10pm.

German :

Genießen Sie einen Spieleabend in der Ludothek L’Aire de Jeux in Brives-Charensac! Freitag, den 17. Oktober von 19:00 bis 22:00 Uhr.

Italiano :

Venite a godervi una serata di giochi alla ludoteca L’Aire de Jeux di Brives-Charensac! Venerdì 17 ottobre dalle 19.00 alle 22.00.

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una tarde de juegos en la ludoteca L’Aire de Jeux de Brives-Charensac! Viernes 17 de octubre de 19.00 a 22.00 h.

L’événement Soirée jeux à la ludothèque l’Aire de Jeux Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay