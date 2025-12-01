Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux Ludothèque Le Mil’Jeux Mortain-Bocage

Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux

Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage Manche

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

2025-12-19

La ludothèque Le Mil’Jeux organise, chaque vendredi précédant les vacances scolaires, une soirée jeux ouverte à tous bébés, enfants, adolescents et adultes.

Au cours de cette soirée, les participants pourront découvrir les jeux et jouets coups de cœur de la ludothécaire et des bénévoles de l’association. Une large sélection sera proposée, adaptée à tous les âges et à toutes les envies. Le public est invité à venir nombreux pour profiter de ce moment convivial.

Un moment de partage entièrement gratuit. .

Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 75 28 ludotheque.lemiljeux@msm-normandie.fr

