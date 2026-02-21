Soirée jeux à la Maison de l’animal Maison de l’animal Paris
Soirée jeux à la Maison de l’animal Maison de l’animal Paris vendredi 6 mars 2026.
En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager un moment ludique à la Maison de l’animal.
Une sélection de jeux de société animaliers, adaptée à tous les âges et à tous les niveaux, sera mise à disposition. Des animateurs et animatrices seront présents pour expliquer les règles et accompagner les parties.
Un espace dédié aux
enfants, encadré par un animateur, permettra aux plus jeunes de jouer en tout autonomie, tandis que les adultes pourront découvrir des jeux plus stratégiques.
Vous pouvez venir accompagné.e de votre animal de compagnie.
Une soirée coorganisée par la Maison de l’animal et la
Société Centrale Canine.
La Maison de l’animal et la Société Centrale Canine vous proposent une soirée conviviale autour de jeux de société sur le thème des animaux.
Le vendredi 06 mars 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
