Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Jussey

Soirée jeux à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale Jussey Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10 20:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Entre amis ou en famille, petit ou grand, venez passer une soirée pour essayer les jeux de la médiathèque.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire. .

Médiathèque Intercommunale Jussey Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux à la médiathèque

L’événement Soirée jeux à la médiathèque Jussey a été mis à jour le 2026-01-13 par JUSSEY TOURISME